ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина вдохновляет мир своей храбростью, - Великобритания в ООН о войне

Новина українською →
Четверг 25 августа 2022 01:15
Украина вдохновляет мир своей храбростью, - Великобритания в ООН о войне Фото: В Британии заявили, что Украина вдохновляет мир своей храбростью (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинцы продолжают бороться с российскими захватчиками. Несокрушимость нашего народа вдохновляет весь мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой агенство Укринформ, которое обнародовало заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймса Кариуки, сделанное во время заседания Организации.

"Украина борется за принципы Устава ООН. Все члены Совбеза имеют ответственность признать это. Это бой, вдохновивший мир своей отвагой и неповиновением перед жестокостью", - сказал дипломат.

Кариуки обратился с требованием к РФ немедленно вывести из Украины свои войска, а к миру - добиться ответственности за преступления оккупантов.

"В День независимости мы стоим бок о бок с Украиной и ее героическим народом, который продолжает противостоять попыткам России силой изменить границы",-подытожил постпред.

Напомним, 24 августа с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ему президент Владимир Зеленский вручил орден.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Великобритания Война России против Украины
NEWS
Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского
Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского
DAILY
Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам