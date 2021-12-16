Україна дізналася суперників в Лізі націй УЄФА
Фото: Україна дізналася суперників в Лізі націй УЄФА (Getty Images)
Сьогодні, 16 грудня, в швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування Ліги націй. Збірна України дізналася про своїх суперників у дивізіоні B 1.
Подробиці жеребкування - в матеріалі РБК-Україна.
Результати жеребкування:
Ліга А:
- Група A1: Франція, Данія, Хорватія, Австрія;
- Група A2: Іспанія, Португалія, Швейцарія, Чехія;
- Група A3: Італія, Німеччина, Англія, Угорщина;
- Група A4: Бельгія, Нідерланди, Польща, Уельс.
Ліга В:
- Група B1: Україна, Шотландія, Ірландія, Вірменія;
- Група B2: Ісландія, Росія, Ізраїль, Албанія;
- Група B3: Боснія та Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія;
- Група B4: Швеція, Норвегія, Сербія, Словенія.
Ліга С:
- Група C1: Туреччина, Люксембург, Литва, Фарерські острови;
- Група C2: Північна Ірландія, Греція, Косово, Кіпр/Естонія;
- Група C3: Словаччина, Білорусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова;
- Група C4: Болгарія, Північна Македонія, Грузія, Гібралтар.
Ліга D:
- Група D1: Ліхтенштейн Казахстан, Молдова, Андорра, Латвія;
- Група D2: Мальта, Кіпр/Естонія, Сан-Марино.
Фото: результати жеребкування Ліги націй УЄФА (youtube.com, SA Football)
Матчі групового турніру пройдуть із червня по вересень 2022 року.
Дата проведення матчів:
- 1-й тур: 2 - 4 червня 2022 року;
- 2-й тур: 5 - 8 червня 2022 року;
- 3-й тур: 9 - 11 червня 2022 року;
- 4-й тур: 12 - 14 червня 2022 року;
- 5-й тур: 22 - 24 вересня 2022 року;
- 6-й тур: 25 - 27 вересня 2022 року.
Правила жеребкування:
- у Лізі націй змагаються усі збірні 55 асоціацій;
- список ліг було складено на підставі результатів збірних під час турніру у 2020-2021 році й враховано підсумки фінальної стадії й ще не зіграні стикові матчі;
- у кожній лізі А, В та С буде по 16 збірних, які розбиті по 4 групи й 4 команди у кожній з них;
- 7 збірних, які залишаться - сформують дві групи ліги D - з чотирьох й трьох команд.