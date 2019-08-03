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Украина увеличила закачку газа на зиму до 16 млрд куб. м

Новости » Энергетика    03.08.2019 - 15:47
Украина увеличила закачку газа на зиму до 16 млрд куб. м
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

С 4 апреля по 3 августа 2019 года Украина увеличила запасы природного газа до более чем 16 млрд млн куб. м

С 4 апреля по 3 августа 2019 года Украина увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) до более чем 16 млрд млн куб. м. Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

Он также напомнил, что до начала отопительного сезона в стране осталось 73 дня.

"Сегодня перешли отметку в 16 млрд куб м. До начала отопительного сезона осталось 73 дня", - написал Коболев.

Напомним, 22 июля сообщалось, что объемы газа в подземных хранилищах газа Украины по состоянию на утро 21 июля выросли до 15,018 млрд куб. 

Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по вопросу транзита и закупок газа. На вопрос о том, готова ли новая власть к тому, что может не быть газового транзита из РФ с 1 января 2020 года, Герус ответил "Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится". По его словам, Украина готовится к тому, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита.

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Новости Украины ПХГАндрей Коболев
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