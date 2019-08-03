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Україна збільшила закачування газу на зиму до 16 млрд куб. м

Новини » Енергетика    03.08.2019 - 15:47
Україна збільшила закачування газу на зиму до 16 млрд куб. м
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

З 4 квітня по 3 серпня 2019 року Україна збільшила запаси природного газу до 16 млрд млн куб. м

З 4 квітня по 3 серпня 2019 року Україна збільшила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) до більш ніж 16 млрд млн куб. м. Про це повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.

Він також нагадав, що до початку опалювального сезону в країні залишилося 73 дні.

"Сьогодні перейшли позначку в 16 млрд куб м. До початку опалювального сезону залишилося 73 дні", - написав Коболєв.

Нагадаємо, 22 липня повідомлялося, що обсяги газу в підземних сховищах газу України станом на ранок 21 липня зросли до 15,018 млрд куб.

Раніше представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що найближчим часом будуть відновлені переговори з Росією з питань транзиту і закупівель газу. На питання про те, чи готова нова влада до того, що може не бути газового транзиту з РФ з 1 січня 2020 року, Герус відповів "Якщо ти готовий до найгіршого сценарію, то він, швидше за все, не відбудеться". За його словами, Україна готується до того, щоб мати максимально повні газосховища і за рахунок цього ресурсу проходити зиму без транзиту.

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Новини України ПХГАндрей Коболев
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