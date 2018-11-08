Украина увеличила выполнения решений ЕСПЧ на 50 млн гривен

Фото: ЕСПЧ (echr.coe.int)

Фактически выполнено 649 документов на сумму 96,2 млн гривен

В сравнении с 2017 годом в 2018 году сумма фактического исполнения решений ЕСПЧ увеличилась на 52,8 млн гривен. Об этом на пресс-конференции "Результаты работы государственной исполнительной службы за 3 квартал 2018 года" сообщил Алексей Воробьев, директор Департамента государственной исполнительной службы, передает корреспондент РБК-Украина.

"На исполнении находилось 1266 исполнительных документов о выполнении решений ЕСПЧ на сумму 388,2 млн гривен", - сказал он.

По его словам, в сравнении с 2017 годом количество поступлений исполнительных документов уменьшилось на 661, сумма взыскания увеличилась на 162,7 млн гривен.

"Фактически выполнено 649 исполнительных документов на сумму 96,2 млн гривен. В сравнении с 2017 годом в 2018 сумма фактического исполнения решений ЕСПЧ увеличилась на 52,8 млн гривен", - сообщил Воробьев.

Напомним, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинскую власть виновной в погроме ромского поселения в Одесской области в 2002 году. Согласно решению суда, каждый из 12 пострадавших должен получить по 11 тысяч евро компенсации.