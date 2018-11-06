ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити по 11 тисяч євро ромам за погром поселення в Одеській області

Фото: засідання Європейського суду з прав людини (echr.coe.int)

Українамає виплатити всі кошти протягом трьох місяців

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав українську владу винною у погромі ромського поселення в Одеській області у 2002 році. Згідно з рішенням суду, кожен з 12 потерпілих має отримати по 11 тисяч євро компенсації. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на текст рішення суду.

Зазначимо, що суд розглядав справу "Бурля та інші проти України" від 2002 року. Тоді в селищі Петрівка в Одеській області відбувся погром ромського поселення. Ромські сім'ї подали позов проти української влади до ЄСПЛ.

Сторона позивачів заявляла, що Україна відповідальна за вторгнення та розграбування будівель їхніх сімей. На їхню думку, місцева влада була співучасниками нападу, а також нічого не зробила, щоб захистити людей поселення.

Суд одноголосно ухвалив, що в цій справі є порушення ст. 8 (право на повагу будинку) і ст. 14 (заборона дискримінації) Європейської конвенції про права людини.

Окрім того, ЄСПЛ дійшов висновку про порушення по відношенню до деяких заявників порушення ст. 3 (заборона нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження) Конвенції.

Водноча суд відхилив заяви української сторони про непричетність до погромів. Також суд визначив, що рішення правоохоронців не захищати дану групу людей є таким, що принижує гідність.

Також суд вирішив, що українське слідство не було незалежним.

У результаті суд задовольнив вимоги 17 з 19 заявників. Відтак 12 потерпілих отримають компенсацію у розмірі 11 тисяч євро. Ще п'ятеро потерпілих отримають по 9 тисяч євро. Компенсацію потерпілі мають отримати в гривнах за поточним курсом.

За рішенням ЄСПЛ, відповідальна за погром ромського поселення в Одеській області українська влада.

Нагадаємо, у квітні 2018 року у Києві на Лисій горі представники націоналістичної організації С14 вигнали ромів та спалили їхній табір.