ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити по 11 тисяч євро ромам за погром поселення в Одеській області

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 13:12
Фото: засідання Європейського суду з прав людини (echr.coe.int)
Фото: засідання Європейського суду з прав людини (echr.coe.int)

Українамає виплатити всі кошти протягом трьох місяців

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав українську владу винною у погромі ромського поселення в Одеській області у 2002 році. Згідно з рішенням суду, кожен з 12 потерпілих має отримати по 11 тисяч євро компенсації. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на текст рішення суду

Зазначимо, що суд розглядав справу "Бурля та інші проти України" від 2002 року. Тоді в селищі Петрівка в Одеській області відбувся погром ромського поселення. Ромські сім'ї подали позов проти української влади до ЄСПЛ.

Сторона позивачів заявляла, що Україна відповідальна за вторгнення та розграбування будівель їхніх сімей. На їхню думку, місцева влада була співучасниками нападу, а також нічого не зробила, щоб захистити людей поселення. 

Суд одноголосно ухвалив, що в цій справі є порушення ст. 8 (право на повагу будинку) і ст. 14 (заборона дискримінації) Європейської конвенції про права людини.

Окрім того, ЄСПЛ дійшов висновку про порушення по відношенню до деяких заявників порушення ст. 3 (заборона нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження) Конвенції.

Водноча суд відхилив заяви української сторони про непричетність до погромів. Також суд визначив, що рішення правоохоронців не захищати дану групу людей є таким, що принижує гідність.

Також суд вирішив, що українське слідство не було незалежним. 

У результаті суд задовольнив вимоги 17 з 19 заявників. Відтак 12 потерпілих отримають компенсацію у розмірі 11 тисяч євро. Ще п'ятеро потерпілих отримають по 9 тисяч євро. Компенсацію потерпілі мають отримати в гривнах за поточним курсом.

За рішенням ЄСПЛ, відповідальна за погром ромського поселення в Одеській області українська влада.

Нагадаємо, у квітні 2018 року у Києві на Лисій горі представники націоналістичної організації С14 вигнали ромів та спалили їхній табір.

В ЄСПЛ розповіли, коли винесуть рішення у справі проти Росії щодо Криму В Україні практично не виконуються рішення ЄСПЛ
Новини України ЕСПЧ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся