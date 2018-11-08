Україна збільшила виконання рішень ЄСПЛ на 50 млн гривень

Фото: ЄСПЛ (echr.coe.int)

Фактично виконано 649 документів на суму 96,2 млн гривень

У порівнянні з 2017 роком у 2018 році сума фактичного виконання рішень ЄСПЛ збільшилась на 52,8 млн гривень. Про це на прес-конференції на "Результати роботи державної виконавчої служби за 3 квартали 2018 року" повідомив Олексій Воробйов, директор Департаменту державної виконавчої служби, передає кореспондент РБК-Україна.

"На виконанні перебувало 1266 виконавчих документів про виконання рішень ЄСПЛ на суму 388,2 млн гривень", - сказав він.

За його словами, у порівнянні з 2017 роком кількість надходжень виконавчих документів зменшилася на 661, сума стягнення збільшилася на 162,7 млн гривень.

"Фактично виконано 649 виконавчих документів на суму 96,2 млн гривень. У порівнянні з 2017 роком у 2018 сума фактичного виконання рішень ЄСПЛ збільшилась на 52,8 млн гривень",- повідомив Олексій Воробйов.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав українську владу винною у погромі ромського поселення в Одеській області у 2002 році. Згідно з рішенням суду, кожен з 12 потерпілих має отримати по 11 тисяч євро компенсації.