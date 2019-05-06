Украина увеличила транзит и добычу газа

Украинским потребителям всех категорий за январь-апрель 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 12,6 млрд куб. м газа, что на 14% меньше аналогичного показателя 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

По данным пресс-службы, общее использование газа для производственно-технологических нужд (ПТН) увеличилось на 6% до 1,2 млрд куб. м природного газа.

Поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на апрель 2019 года в сравнении с прошлым годом выросло на 4% до 7,0 млрд куб. м.

Всего за четыре месяца 2019 года в Украину импортировано 2,4 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 10% от аналогичного прошлогоднего объема.

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейских страны и Молдову с начала года составляют 29,3 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 1,6 млрд куб. м, или на 6%.

В январе-апреле 2019 года в ПХГ было закачано 0,8 млрд куб. м газа, что больше на 50%, чем в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 29%. По состоянию на 30 апреля 2019 года, в ПХГ Украины сохраняется 9,4 млрд куб. м голубого топлива. Это больше на 19%, чем год назад.

Напомним, в 2018 году украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, газовый рынок Украины с 1 марта 2019 года полностью перешел на суточную балансировку.