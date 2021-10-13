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Україна збільшила імпорт паливно-енергетичних товарів більш ніж на 60%

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Україна, Середа 13 жовтня 2021 13:41
Україна збільшила імпорт паливно-енергетичних товарів більш ніж на 60% Фото: імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 64% (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олександр Білоус

Імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за січень-вересень 2021 року зріс на 64% до 9,400 млрд доларів. Негативне сальдо по цій позиції досягло 8,817 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт продовольчих товарів і сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2021 року склав 18,028 млрд доларів, що на 17% більше в порівнянні з минулим роком. Позитивне сальдо-5,417 млрд доларів.

Крім того, експорт металів і виробів з них виріс на 74% до 11,764 млрд доларів. Позитивне сальдо склало 8,709 млрд доларів.

Україна збільшила імпорт паливно-енергетичних товарів більш ніж на 60%

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2021 року порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 на АЗС в Україні подорожчав на 22,4% до 29,2 гривень за літр, бензин А-95 на 20,8% до 30,2 гривень за літр, дизельне паливо - на 17,5% до 28,3 гривень за літр. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 38,7% до 17,6 гривень за літр.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природний газ у вересні 2021 року склала 14480,5 Гривень або 543,1 доларів за 1 тис.кубометрів порівняно з серпнем ціна зросла на 26,6% у гривневому еквіваленті і на 26,9% у доларовому. У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 153,9% в гривнях і на 168,2% в доларах.

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