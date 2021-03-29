Украина увеличила импорт тока из России и Беларуси в 3 раза, - нардеп

В январе-марте 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 593 млн кВт часов электроэнергии. Это почти в 3 раза больше, чем за весь 2020 год.

"За 3 месяца 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 593 млн кВт.ч электроэнергии на почти миллиард гривен. Для сравнения, за весь период 2020 года, когда действовали подтвержденные постановлением Кабмина ограничения, на отечественный энергорынок запустили 206 млн кВт.час от режимов Путина и Лукашенко", - сообщил нардеп.

Он заявил, что благодаря импорту чиновники закрыли свою беспомощность в подготовке к отопительному сезону 2020-2021, которую подают обществу как достижение.

"Одержали не только едва спасенный отопительный сезон, но и кризис в энергетике, угле- и уранодобыче. Предприятия и целые города уже на этой неделе готовят протесты. Потому что людям не дают по-человечески жить и работать в собственной стране", - отметил Волынец.