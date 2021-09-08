Украина увеличила импорт газа из ЕС до максимума с начала года

По данным пресс-службы, в августе поступления из Польши увеличились почти в 5 раз (в июле - 7 млн кубометров, в августе - примерно 35 млн кубометров). Однако основным направлением импорта газа остается Венгрия - 87% от всего объема. Всего в текущем году было импортировано 1,7 млрд кубометров газа.

Экспорт вместе с реэкспортом природного газа из Украины в страны Европы в августе составил более 76 млн кубометров. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на 22 млн кубометров за счет поставок газа в Венгрию. Всего с начала года экспорт и реэкспорт составил 886 млн кубометров.

Также в августе была проведена тестовая поставка газа Трансбалканским газовым коридором. Так, из Румынии в августе было импортировано 2,272 тыс кубометров газа. Сейчас тестирование этого направления продолжается.

Напомним, Оператор ГТС Украины по заказу своих клиентов впервые совершил реверсную транспортировку газа по Трансбалканскому газовому коридору - из Греции через ГТС Болгарии и Румынии в Украину, что продемонстрировало техническую способность этого маршрута.

"Мы продолжаем работу над развитием маршрутов транспортировки природного газа по Трансбалканскому направлении для увеличения мощностей импорта. Это будет способствовать лучшему сотрудничеству с нашими международными партнерами, а также диверсификации источников поставок газа", - отметил Сергей Макогон, генеральный директор ОГТСУ.