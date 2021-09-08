Україна збільшила імпорт газу з ЄС до максимуму з початку року

За даними прес-служби, у серпні надходження з Польщі збільшилися майже у 5 разів (у липні - 7 млн кубометрів, у серпні - приблизно 35 млн кубометрів). Втім, основним напрямком імпорту газу залишається Угорщина - 87% від усього обсягу. Всього у поточному році було імпортовано 1,7 млрд кубометрів газу.

Експорт разом з реекспортом природного газу з України до країн Європи в серпні склав понад 76 млн кубометрів. Порівняно з липнем цей показник збільшився на 22 млн кубометрів, за рахунок поставок газу до Угорщини. Усього з початку року експорт та реекспорт склав 886 млн кубометрів.

Також у серпні було здійснено тестову поставку газу Трансбалканським газовим коридором. Так, з Румунії в серпні було імпортовано 2,272 тис кубометрів газу. Наразі тестування цього напрямку триває.

Нагадаємо, Оператор ГТС України на замовлення своїх клієнтів вперше здійснив реверсне транспортування газу Трансбалканським газовим коридором - з Греції через ГТС Болгарії та Румунії в Україну, що продемонструвало технічну здатність цього маршруту.

"Ми продовжуємо роботу над розвитком маршрутів транспортування природного газу на Транcбалканському напрямку для збільшення потужностей імпорту. Це сприятиме кращому співробітництву з нашими міжнародними партнерами, а також диверсифікації джерел постачання газу", - зазначив Сергій Макогон, генеральний директор ОГТСУ.