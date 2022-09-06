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Украина увеличила импорт автомобильного топлива в 12 раз: сколько ввезено в августе

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Киев, Вторник 06 сентября 2022 18:48
Украина увеличила импорт автомобильного топлива в 12 раз: сколько ввезено в августе Фото: Украина увеличила импорт автомобильного топлива в 12 раз (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина за полгода войны увеличила импорт автомобильного топлива в 12 раз – с 60 тысяч тонн в марте до 710 тысяч тонн в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Если в марте было импортировано только 58,8 тысячи тонн бензина, дизельного горючего и сжиженного газа, то в мае поставки выросли до 380,8 тысячи тонн, а в августе – до 709,5 тысячи тонн.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2022 года подорожания бензина и дизельного топлива в Украине не ожидается. В то же время сохраняется потенциал для снижения цен на автомобильный газ.

Напомним, 30 августа Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизов на бензин, дизель и автогаз. Акцизы на бензин и дизель составят 100 евро за 1000 литров, на автогаз - 52 евро за 1000 литров.

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