Україна збільшила імпорт автомобільного палива в 12 разів: скільки ввезено в серпні

Україна за пів року війни збільшила імпорт автомобільного палива в 12 разів – з 60 тисяч тонн у березні до 710 тисяч тонн у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економіки України.

Якщо в березні було імпортовано тільки 58,8 тисячі тонн бензину, дизельного пального і скрапленого газу, то в травні поставки зросли до 380,8 тисячі тонн, а в серпні – до 709,5 тисячі тонн.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2022 року подорожчання бензину і дизельного палива в Україні не очікується. У той же час зберігається потенціал для зниження цін на автомобільний газ.

Нагадаємо, 30 серпня Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект про поверненні акцизів на бензин, дизель та автогаз. Акцизи на бензин і дизель складуть 100 євро за 1000 літрів, на автогаз - 52 євро за 1000 літрів.

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