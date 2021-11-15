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Украина увеличила экспорт на треть и сохранила положительное сальдо торговли

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Украина, Понедельник 15 ноября 2021 15:31
Украина увеличила экспорт на треть и сохранила положительное сальдо торговли Фото: Украина увеличила экспорт более чем на 30%  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины за январь-сентябрь 2021 года составило 443,2 млн долларов. Экспорт растет чуть быстрее импорта, а позитивное сальдо сохраняется второй квартал подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, экспорт товаров и услуг из Украины за первые девять месяцев 2021 года составил 56 140,5 млн долларов, что на 32,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, импорт вырос на 31,8% до 55 697,3 млн долларов.

Украина увеличила экспорт на треть и сохранила положительное сальдо торговли

Напомним, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2020 году составило 255,5 млн долларов. Это в 14 раз меньше, чем в 2019 году - 3689,1 млн долларов.

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Государственная служба статистики
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