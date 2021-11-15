Украина увеличила экспорт на треть и сохранила положительное сальдо торговли

Фото: Украина увеличила экспорт более чем на 30% (Виталий Носач, РБК-Украина)

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины за январь-сентябрь 2021 года составило 443,2 млн долларов. Экспорт растет чуть быстрее импорта, а позитивное сальдо сохраняется второй квартал подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, экспорт товаров и услуг из Украины за первые девять месяцев 2021 года составил 56 140,5 млн долларов, что на 32,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, импорт вырос на 31,8% до 55 697,3 млн долларов.