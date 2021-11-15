Україна збільшила експорт на третину і зберегла позитивне сальдо торгівлі
Фото: Україна збільшила експорт більш ніж на 30% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу України за січень-вересень 2021 року склало 443,2 млн доларів. Експорт зростає трохи швидше імпорту, а позитивне сальдо зберігається другий квартал поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).
За даними статистичного відомства, експорт товарів і послуг з України за перші дев'ять місяців 2021 року склав 56 140,5 млн доларів, що на 32,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, імпорт виріс на 31,8% до 55 697,3 млн доларів.
Нагадаємо, за даними Держстату, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2020 році склало 255,5 млн доларів. Це в 14 разів менше, ніж у 2019 році - 3689,1 млн доларів.