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Украина увеличила экспорт товаров в страны Евросоюза в 1,5 раза

Автор: Александр Белоус

Объем внешней торговли товарами в январе-октябре 2021 года составил 111,867 млрд долларов, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года (82,689 млрд долларов). Экспорт из Украины в страны ЕС вырос на 53%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-октябрь составил 54,468 млрд долларов, что на 37% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 33% до 57,399 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 12,931 млрд долларов.

Товарооборот со странами ЕС вырос за 10 месяцев на 39% до 45,616 млрд долларов, в том числе экспорт вырос на 53% до 21,954 млрд долларов, импорт на 29% до 23,662 млрд долларов. Доля ЕС в экспорте составляет 40%, в импорте - 41%.

Как сообщало РБК-Украина, объем внешней торговли товарами в январе-декабре 2020 года составил 103,434 млрд долларов. Это на 6% меньше, чем за 2019 год (110,476 млрд долларов).

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Государственная таможенная служба