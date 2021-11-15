Україна збільшила експорт товарів до країн Євросоюзу в 1,5 рази

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-жовтень склав 54,468 млрд доларів, що на 37% більше, ніж минулого року, імпорт зріс на 33% до 57,399 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 12,931 млрд доларів.

Товарообіг з країнами ЄС зріс за 10 місяців на 39% до 45,616 млрд доларів, у тому числі експорт зріс на 53% до 21,954 млрд доларів, імпорт на 29% до 23,662 млрд доларів. Частка ЄС в експорті становить 40%, в імпорті - 41%.