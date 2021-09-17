Україна збільшила експорт товарів до країн ЄС в 1,5 рази

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-серпні 2021 року склав 85,126 млрд доларів, що на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року (64,193 млрд доларів). Експорт з України до країн ЄС зріс на 52%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики України .

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-серпень склав 41,786 млрд доларів, що на 36% більше, ніж минулого року, імпорт зріс на 30% до 43,339 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 1,553 млрд доларів.

Товарообіг з країнами ЄС зріс за 8 місяців на 38% до 34,816 млрд доларів, у тому числі експорт зріс на 52% до 16,789 млрд доларів, імпорт на 28% до 18,027 млрд доларів. Частка ЄС в експорті становить 40%, в імпорті - 42%.

Експорт продовольства за січень-серпень 2021 року склав 14,989 млрд доларів, що на 10% більше в порівнянні з минулим роком. Експорт металів зріс на 69% до 10,174 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 40% до 7,402 млрд доларів.