ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина увеличила добычу и транзит, сократила потребление газа

Новости » Экономика    07.06.2019 - 16:25
Украина увеличила добычу и транзит, сократила потребление газа
Фото: Укртрансгаз (УНИАН)

С начала года транзит увеличился на 8%, добыча - на 3,5%

Украинским потребителям всех категорий за январь-май 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 13,6 млрд куб. м газа, что на 12% меньше аналогичного показателя 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

По данным пресс-службы, общее использование газа для производственно-технологических нужд увеличилось на 9% до 1,6 млрд куб. м природного газа.

Поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на май 2019 года в сравнении с прошлым годом возросло на 3,5% до 8,8 млрд куб. м.

Всего за пять месяцев 2019 года в Украину импортировано 4,0 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 19% аналогичного прошлогоднего объема.

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в  европейские страны и Молдову с начала года составляют 37,6 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 2,7 млрд куб. м, или на 8%.

В январе-мае 2019 года в ПХГ было закачано 2,7 млрд куб. м газа, что больше на 27%, чем в течение такого же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 29%. По состоянию на 31 мая 2019 года, в ПХГ Украины хранится 11,4 млрд куб. м голубого топлива. Это больше на 19%, чем год назад.

Украина увеличила добычу и транзит, сократила потребление газа

Напомним, в 2018 году украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, газовый рынок Украины с 1 марта 2019 года полностью перешел на суточную балансировку.

Коболев ответил на предложение "Газпрома" по цене на газ Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения
Новости Украины Укртрансгазгазтранзит
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь