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Україна затвердила стратегію деокупації Криму та заходи для її реалізації

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Київ, Середа 29 вересня 2021 14:11
Україна затвердила стратегію деокупації Криму та заходи для її реалізації Фото: в Україні з'явилася Стратегія деокупації Криму (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів України затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Криму і Севастополя. А також заходи щодо її реалізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали до засідання уряду.

"Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було зазначено, "Кримська платформа" - це не разовий захід. Ми вітаємо комплексні документи, що містять докладні кроки деокупації, залучаємо до цього питання кращих експертів і аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими партнерами і в рамках міжнародних організацій, щоб тема Криму постійно була на світовому порядку денному", - зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

Зазначимо, документ включає в себе 158 пунктів, останнім з яких є проведення місцевих виборів після деокупації півострова.

Фото: план заходів з реалізації Стратегії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб підняти питання окупованих територій, у тому числі Криму.

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