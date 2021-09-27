Украина утвердила соглашение с Испанией о сотрудничестве таможен

Президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Испанией. Документ предусматривает сотрудничество и взаимную помощь в таможенных делах между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Соглашение было заключено еще в сентябре прошлого года в Мадриде. "Утвердить соглашение между Украиной и Королевством Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, учиненное 10 сентября 2020 года в Мадриде", - говорится в указе украинского президента.