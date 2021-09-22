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Украина установила безвизовый режим еще с одной страной Латинской Америки

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания, подписанное 15 июля 2021 года в г. Киеве. О безвизе страны договорились еще три года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 22 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Соглашение вступает в силу на З0-й день с даты получения дипломатическими каналами последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.

Согласно договору, граждане Украины и граждане Республики Перу могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, Украина и Перу договорились о безвизовом режиме в 2018 году.

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ПеруБезвизовый режим