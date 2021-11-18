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Украина усиливает режим патрулирования границы с Беларусью

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Четверг 18 ноября 2021 01:27
Украина усиливает режим патрулирования границы с Беларусью
Автор: Анна Полисученко

В Ровенской области полицейские готовы к усиленному режиму несения службы у границы с Беларусью. Основная цель усиления режима - не допустить миграционный кризис и массовые беспорядки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В регион прибыл глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, который проинспектировал государственную границу в Варашском районе.

"Ситуация на этих пограничных участках Ровенщины сейчас спокойная и контролируемая, а личный состав силовых подразделений готов к возможному усиленному несению службы", - сказал он.

В ходе совещания при участии главы региона Виталия Коваля и руководителя областной полиции Алексея Камышанского последний сообщил, что правоохранители уже проверили более 800 заброшенных зданий на приграничных участках и определили места дислокации в случае привлечения дополнительных сил.

Ранее мы писали, что Украина попросила ЕС помочь с укреплением границы с Беларусью.

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