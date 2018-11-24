Украина усилит охрану границы с Румынией для борьбы с контрабандой

Фото: украинские пограничники (dpsu.gov.ua)

Пограничникам разрешили в рамках закона применять оружие против контрабандистов

Государственная пограничная служба направляет дополнительные резервы на границу с Румынией в связи с активизацией контрабанды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сообщается, что ситуация на границе с Румынией обострилась и стала наиболее проблемной в плане нелегального трафика табачных изделий.

"Из-за активизации нарушителей решением руководства Госпогранслужбы на Закарпатье и Буковину направлены дополнительные резервы ведомства. К усилению также привлечены подразделения мобильного отряда "ДОЗОР", несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе также заявляют о беспрецедентном давлении и угрозах со стороны криминальных группировок в адрес пограничников.

"При угрозе жизни или здоровью военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 ноября пограничники Украины и Румынии провели спецоперацию, в ходе которой задержали двух контрабандистов сигарет. При задержании остальных причастных к контрабанде насмерть сбили пограничника.

Ранее также сообщалось, что во Львовской области сожгли контрабандные сигареты на более 560 тыс. гривен.