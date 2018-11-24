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Україна посилить охорону кордону з Румунією для боротьби з контрабандою

Новини » Політика    24.11.2018 - 14:13
Україна посилить охорону кордону з Румунією для боротьби з контрабандою
Фото: українські прикордонники (dpsu.gov.ua)

Прикордонникам дозволили в рамках закону застосовувати зброю проти контрабандистів

Державна прикордонна служба направляє додаткові резерви на кордон з Румунією у зв'язку з активізацією контрабанди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Повідомляється, що ситуація на кордоні з Румунією загострилася і стала найбільш проблемною в плані нелегального трафіку тютюнових виробів.

"Через активізацію порушників рішенням керівництва Держприкордонслужби на Закарпаття та Буковину направлено додаткові резерви відомства. До посилення також залучено підрозділи мобільного загону "ДОЗОР", кілька прикордонних комендатур та кінологів зі службовими собаками", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі також заявляють про безпрецедентний тиск та погрози з боку кримінальних угруповань на адресу прикордонників.

"При загрозі життю або здоров'ю військовослужбовців персонал відомства в рамках чинного законодавства застосовуватиме зброю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 листопада прикордонники України та Румунії провели спецоперацію, в ході якої затримали двох контрабандистів сигарет. При затриманні інших причетних до контрабанди насмерть збили прикордонника.

Раніше також повідомлялося, що у Львівській області спалили контрабандні сигарети на більш 560 тис. гривень.

 

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