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Украина может усилить контроль за приезжающими из стран, где выявили штамм "Дельта"

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Киев, Среда 23 июня 2021 15:29
Украина может усилить контроль за приезжающими из стран, где выявили штамм "Дельта" Фото: минстр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров Украины изучает возможность усиления контроля за въезжающими из Великобритании, Индии, России и Португалии из-за штамма коронавируса "Дельта". Индийский вариант COVID-19 быстрее передается и чаще приводит к госпитализации.

Об этом на пресс-конференции на полях форума "Украина 30" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, на заседании Кабмина рассматривалась возможность усиления контроля за въезжающими в Украину из четырех стран - Великобритании, Индии, России и Португалии. В них, отметил министр, зафиксировано наибольшее число заболевших новым штаммом коронавируса "Дельта".

Ляшко отметил, что особенность этого индийского варианта COVID-19 заключается в более быстрой передаче и чаще приводит к госпитализации.

"Это приводит к тому, что довольно быстро заполняются больницы, в частности, мы видим это в России", - сказал министр, уточнив, что пока в Украине штамм "Дельта" не выявили.

Напомним, ранее Польша ужесточила правила въезда для путешественников из Великобритании.

Отметим, Delta-вариант коронавируса может стать доминирующим по всей Европе. Такой прогноз озвучили украинские ученые.

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