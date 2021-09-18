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Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении

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Суббота 18 сентября 2021 12:01
Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении Фото: Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении (facebook.com/PvkCenter)
Автор: Инна Собора

Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении. Это сделали в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2021".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Центр".

"Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" осуществили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", - говорится в сообщении.

Жителей населенных пунктов Черниговской области просят не препятствовать и не разоблачать маршруты передислокации войск.

"Все мероприятия проводятся в рамках учений", - добавляют в пресс-службе.

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Вооруженные силы Украины Черниговская область
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Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении
Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении
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