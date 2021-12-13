UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина усилила охрану мостов, АЭС и других критических объектов

Автор: Александр Мороз

На фоне угрозы вторжения Российской Федерации украинская сторона усилила охрану мостов, АЭС и других объектов критической инфраструктуры. В частности, обеспечивает прикрытие с воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны.

Сообщается, что фиксируется постепенная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на границу с Украиной. Также Россия продолжает перерывать около 70% акватории Азовского моря.

В связи с этим подразделения Воздушных сил круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более 1000 военнослужащих, сотни единиц военной техники - это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры.

"Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС сегодня рассмотрит наращивание российских войск у границ Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныРоссийская ФедерацияАЭС