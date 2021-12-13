Украина усилила охрану мостов, АЭС и других критических объектов

На фоне угрозы вторжения Российской Федерации украинская сторона усилила охрану мостов, АЭС и других объектов критической инфраструктуры. В частности, обеспечивает прикрытие с воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны .

Сообщается, что фиксируется постепенная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на границу с Украиной. Также Россия продолжает перерывать около 70% акватории Азовского моря.

В связи с этим подразделения Воздушных сил круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более 1000 военнослужащих, сотни единиц военной техники - это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры.

"Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов", - говорится в сообщении.