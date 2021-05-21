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Украина учтет "зеленый курс" ЕС в своей политике, - Шмыгаль

Автор: РБК-Украина

Украинское правительство будет учитывать "зеленый курс" Европейского союза в своей политике. Украина разделяет и полностью поддерживает климатические амбиции ЕС.

Об этом на конференции "Дорога в Вильнюс: приоритеты запланированной Конференции по реформам в Украине" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

"Правительство настроено учитывать "зеленый курс" ЕС в своей политике. Чтобы разработать собственную повестку дня в соответствии с "зеленым курсом" ЕС нами совместно с ЕС начат отдельный диалог с Еврокомиссией", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Украина представила ЕС свои предложения по сотрудничеству и стороны совместно определили 3 топ-приоритета: энергоэффективность, водород, трансформация угольных регионов.

Отметим, ранее ЕС одобрил ключевой документ в рамках "зеленого курса". Согласно нему, в странах Евросоюза хотят до 2050 года снизить уровень выбросов до такого, который больше не будет вредным для здоровья человека и экосистем.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль говорил, что энергетическая система Украины будет интегрирована с европейской в 2023 году.

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, из-за глобального потепления человечество оказалось на краю пропасти.

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Новости Украины ЕвросоюзДенис Шмыгаль