Украина участвует в Лунной программе и планирует приобщиться к полету на Марс

Вице-премьер-министр Украины Олег Уруский заявил, что Украина участвует в Лунной программе США и планирует приобщиться к их первой миссии на Марс. Он анонсировал корпоратизацию КБ "Южное" и "Южмаша".

Об этом идется в материале РБК-Украина "Вице-премьер Олег Уруский: У Украины нет никакой необходимости в ядерном оружии".

"Конструкторское бюро "Южное" работает в направлении Лунной программы, и насколько я знаю есть довольно интересные наработки, например, по космическому буксиру. Но это также проекты, которые требуют инвестиций", - сказал Уруский.

Он также отметил, что Украина также участвует в создании американского носителя, который отправится на Марс, однако не в проекте компании SpaceX.

"Скоро выйдем на уровень корпоратизации КБ "Южное" и "Южмаша", и тогда может кто-то захочет купить их акции. Тогда мы будем интегрироваться в мировые процессы, в частности в такие масштабные как освоения Марса и Луны", - добавил вице-премьер.

Напомним, восемь стран подписали международное соглашение "Артемида" об освоении Луны.

Также руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил, что агентство заинтересовано в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны.