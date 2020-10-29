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Україна бере участь в Місячній програмі і планує долучитись до польоту на Марс

Автор: Андрій Козловський

Віце-прем'єр-міністр України Олег Уруський заявив, що Україна бере участь у Місячній програмі США і планує долучитись до їх першої місії на Марс. Він анонсував корпоратизацію КБ "Південне" і "Південмашу".

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Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Віце-прем'єр Олег Уруський: В України немає ніякої необхідності в ядерній зброї".

"Конструкторське бюро "Південне" працює в напрямку Місячної програми, і наскільки я знаю є досить цікаві напрацювання, наприклад, з космічного буксиру. Але це також проекти, що потребують інвестицій", - сказав Уруський.

Він також зазначив, що Україна також бере участь у створенні американського носія, який відправиться на Марс, однак не у проекті компанії SpaceX.

"Скоро вийдемо на рівень корпоратизації КБ "Південне" і "Південмашу", і тоді може хтось захоче придбати їх акції. Тоді ми будемо інтегруватися у світові процеси, зокрема в такі масштабні як освоєння Марсу та Місяця", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, вісім країн підписали міжнародну угоду "Артеміда" про освоєння Місяця.

Також керівник NASA Джим Брайденстайн заявив, що агентство зацікавлене в залученні українських підприємств до реалізації проектів у сфері дослідження Місяця.

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