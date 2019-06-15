Украина U-20 - Южная Корея U-20: прогноз букмекеров

Впервые в своей истории звание чемпиона мира 2019 года в вековой категории футболистов до 20 лет разыграют сборные Украины и Южной Кореи. Трансляция начнется в 19:00, а смотреть игру можно на телеканале UA:Перший.

15 июня 19:00

Лодзь, стадион "Видзев"

Букмекерские конторы прогнозируют победу сборной Украины. На победу подопечных Александра Петракова в основной можно сделать ставку с коэффициентом 2,44, на победу Южной Кореи - 3,40, на ничью - 2,90.

Если матч продлится до дополнительного времени и серии пенальти, то котировки следующие: 1,69 - на «сине-желтых", 1,96 - на корейцев.

Напомним, ФИФА не смогла предоставить Украине дополнительные квоты на билеты на финальный поединок.