Украина U-20 - Южная Корея U-20: анонс матча

Сборные Украины и Южной Кореи встретятся в финальном матче юношеского (U-20) чемпионата мира по футболу 2019 года. Трансляция начнется в 19:00, а смотреть игру можно на телеканале UA:Перший. Букмекеры считают фаворитами подопечных Александра Петракова. ФИФА не смогла предоставить Украине дополнительные билеты на поединок.

15 июня 19:00

Лодзь, стадион "Видзев"

Мало кто мог предсказать такой состав финалистов, когда 23 мая начался чемпионат мира по футболу среди молодежи в Польше. Более вычурные стороны, такие как Франция и Аргентина, отошли от дел, в то время как два финалиста, Украина и Республика Корея, приехали в Польшу с четкими планами и исполнили их до ослепительного эффекта.

На пути к финалу "сине-желтые" выиграли свою группу, обыграв США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1), после чего в плей-офф одолели Панаму (4:1), Колумбию (1:0) и Италию (1:0). Таким образом, украинская команда является единственной сборной на ЧМ-2019, которая не проигрывала. Беспроигрышная серия подопечных Александра Петракова на турнире достигла отметки в шесть поединков - 5 побед и 1 ничья.

Что касается сборной Южной Кореи, то на чемпионате мира U-20 в Польше команда потерпела одно поражение - еще в первом матче от Португалии (0:1). Но потом команда сумела всех удивить, выйдя в плей-офф со второго места после побед над ЮАР (1:0) и Аргентиной (2:1). Затем южнокорейцы одолели Японию (1:0), Сенегал (3:3) и Эквадор (1:0).

Обе команды впервые в своей истории оспорят звание сильнейших на планете в вековой категории футболистов до 20 лет.