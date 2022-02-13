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Украина и Турция заключили первый контракт после соглашения о ЗСТ. Построят плавучий док

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина и Турция заключили контракт о строительстве и поставках плавучего дока. Это первый контракт, заключенный после подписания соглашения о свободной торговле с Турцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Украино-турецкий контракт. Херсонский государственный завод "Паллада" и турецкая компания Hidrodinamik Shipyard заключили контракт на строительство и поставку плавучего дока грузоподъемностью 8500 тонн", - рассказал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что для строительства дока будут использоваться материалы украинских производителей. Это, по его словам, положительно влияет на развитие смежных украинских отраслей.

Напомним, Украина и Турция подписали соглашение о ЗСТ во время визита турецкого лидера в Киев. РБК-Украина рассказывало, какой эффект ожидается от сделки.

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Денис ШмыгальЗСТТурцияУкраина