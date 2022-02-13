Украина и Турция заключили первый контракт после соглашения о ЗСТ. Построят плавучий док
Украина и Турция заключили контракт о строительстве и поставках плавучего дока. Это первый контракт, заключенный после подписания соглашения о свободной торговле с Турцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Украино-турецкий контракт. Херсонский государственный завод "Паллада" и турецкая компания Hidrodinamik Shipyard заключили контракт на строительство и поставку плавучего дока грузоподъемностью 8500 тонн", - рассказал глава правительства.
Шмыгаль отметил, что для строительства дока будут использоваться материалы украинских производителей. Это, по его словам, положительно влияет на развитие смежных украинских отраслей.
Напомним, Украина и Турция подписали соглашение о ЗСТ во время визита турецкого лидера в Киев. РБК-Украина рассказывало, какой эффект ожидается от сделки.