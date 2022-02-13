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Україна та Туреччина уклали перший контракт після угоди про ЗВТ. Побудують плавучий док

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Херсон, Неділя 13 лютого 2022 11:17
Україна та Туреччина уклали перший контракт після угоди про ЗВТ. Побудують плавучий док Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна та Туреччина уклали контракт про будівництво і постачання плавучого доку. Це перший контракт, укладений після підписання угоди про вільну торгівлю з Туреччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Україно-турецький контракт. Херсонський державний завод "Палада" і турецька компанія Hidrodinamik Shipyard уклали контракт на будівництво і постачання плавучого доку вантажопідйомністю 8500 тонн", - розповів глава уряду.

Шмигаль зазначив, що для будівництва доку будуть використовуватися матеріали українських виробників. Це, за його словами, позитивно впливає на розвиток суміжних українських галузей.

Нагадаємо, Україна та Туреччина підписали угоду про ЗВТ під час візиту турецького лідера в Київ. РБК-Україна розповідало, який ефект очікується від угоди.

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Денис Шмигаль ЗВТ Турция Україна
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