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Украина и Турция упростили обмен водительских прав

Новости » Политика     03.02.2020 - 18:48
Украина и Турция упростили обмен водительских прав
Фото: встреча Зеленского с президентом Турции (president.gov.ua)

Документ предусматривает взаимное признание с последующим обменом действительных национальных водительских удостоверений для граждан Украины и Турции

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного брифинга подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что документ предусматривает взаимное признание с последующим обменом действительных национальных водительских удостоверений для граждан Украины и Турции, которые постоянно или временно проживают на территории государства другой договорной стороны.

"Приятно отметить и заключенное соглашение о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя. Это создает лучшие условия для наших граждан", - подчеркнул Зеленский.

Также был подписан ряд межправительственных документов. А именно меморандум о взаимопонимании по поводу переговоров о соглашении о зоне свободной торговли и меморандум о взаимопонимании между государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и президенциею с управления на случай катастроф и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Турецкой Республики.

Напомним, Эрдоган заявил, что Турция присоединится к строительству жилья для крымских татар в Херсонской области.

Как сообщает РБК-Украина, Зеленский также сообщил, что Украина и Турция договорились ускорить запуск зоны свободной торговли между странами. По его словам, президенты договорились подтолкнуть представителей двух стран, которые работают над текстом соглашения о зоне свободной торговли.

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