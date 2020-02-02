ru
ua

Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о ЗСТ

Новости » Экономика   

Товарооборот между Украиной и Турцией составляет более 4 млрд долларов

Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью "Укринформу".

По его словам, за последние три года страны вышли на рост взаимного товарооборота.

"Сегодня цифра составляет более 4 млрд долларов США и, если сравнивать с позапрошлым годом, в 2019-м мы имели рост более 9%. Это уже устойчивая тенденция. Но единственным сдерживающим фактором для перехода на более высокий уровень и другие цифры является отсутствие Соглашения о ЗСТ. Убежден, что на макроуровне оно выгодно как для украинской, так и для турецкой сторон, поскольку наши страны имеют достаточно развитые промышленность и сельское хозяйство", - отметил посол.

Сибига напомнил, что 20 января в Анкаре состоялся очередной раунд переговоров по соглашению о ЗСТ.

"По результатам нового раунда переговоров могу говорить о сдержанном оптимизме. Продвигаемся вперед с целью финализации этого соглашения - с учетом интересов обеих сторон, находимся в постоянном диалоге... Сейчас более 95% положений соглашения согласованы, эксперты работают. Каждая из сторон настроена на то, чтобы соглашение было именно в том формате, который определен", - подчеркнул дипломат.

Напомним, 20 января в столице Турции Анкаре прошел очередной раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2018 году Украина и Турция решили создать ЗСТ. Ожидалось, что соглашение будет подписано до конца 2018 года.

В марте 2019 министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры с Украиной о ЗСТ находятся на последнем этапе. Тогда Чавушоглу заявил, что соглашение должно быть подписано в ближайшее время.

Однако в ноябре 2019 заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что на данный момент нет точных сроков подписания соглашения между странами.

На Донбассе при обстреле погибла боевой медик На Донбассе погиб украинский военный, еще один пострадал
Читать все новости