Украина и Турция подпишут новое военное соглашение

Фото: министр обороны Андрей Таран (УНИАН)

Украина и Турция планируют подписать новое военное соглашение. Ожидается, что документ будет подписан уже на этой неделе.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Сообщается, что в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию с 15 по 17 октября запланировано подписание рамочного военного соглашения между правительствами обеих стран.

"Принятие проекта акта создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению", - отметил министр обороны Андрей Таран.

Напомним, в феврале во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину стороны договорились о военной помощи и поставках АН-178. Отметим, Киев и Анкара в сфере военно-технического сотрудничества реализуют более 50 совместных проектов.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что Украина и Турция готовы перезагрузить переговоры по зоне свободной торговли. Ожидается, что это подтолкнет рост торгового оборота до 10 млрд долларов США в год.