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Україна і Туреччина підпишуть нову військову угоду

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 17:57
Україна і Туреччина підпишуть нову військову угоду
Фото: міністр оборони Андрій Таран (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Україна і Туреччина планують підписати нову військову угоду. Очікується, що документ буде підписано вже цього тижня.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Повідомляється, що в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини з 15 по 17 жовтня заплановано підписання рамкової військового угоди між урядами обох країн.

"Прийняття проекту акта створить правові підстави для розширення двостороннього співробітництва у зазначеній сфері за 21 напрямком", - зазначив міністр оборони Андрій Таран.

Нагадаємо, в лютому під час візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до України сторони домовилися про військову допомогу та постачання АН-178. Зазначимо, Київ і Анкара у сфері військово-технічного співробітництва реалізують понад 50 спільних проектів.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що Україна і Туреччина готові перезавантажити переговори щодо зони вільної торгівлі. Очікується, що це підштовхне зростання торговельного обороту до 10 млрд доларів США на рік.

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