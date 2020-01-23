Украина и Турция подписали протокол об оборонной кооперации

В Минобороны состоялось заседание Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества
Представители Министерства обороны Украины и Директората оборонной промышленности Турции подписали межправительственный протокол о дальнейших шагах по реализации совместных проектов в области вооружения и военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отмечается, в четверг, 23 января, в Минобороны состоялось заседание Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества.
"Основной целью заседания было согласование перспектив и дальнейших шагов по реализации совместных проектов в области вооружения и военной техники, в рамках развития украинско-турецкого стратегического партнерства. Результатом заседания стало подписание Межправительственного протокола, закрепляющего достигнутые договоренности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны определили приоритетные задачи на 2020 год.
Кроме того, в рамках визита турецкая делегация посетила Государственное предприятие ДККБ "Луч" и ГАХК "Артем", а также провела переговоры с руководством государственного концерна "Укроборонпром".
Напомним, в 2018 году Украина и Турция приняли решение о создании зоны свободной торговли. Ожидалось, что соглашение будет подписано до конца 2018 года.
В марте 2019 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры с Украиной о ЗСТ находятся на последнем этапе. Тогда Чавушоглу заявил, что соглашение должно быть подписано в ближайшее время.
В ноябре 2019 года заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что на данный момент нет точных сроков подписания соглашения между странами.