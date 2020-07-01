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Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Новости » Общество     01.07.2020 - 14:07
Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений
Фото: водительское удостоверение (hsc.gov.ua)

Кабмин одобрил соответствующий проект постановления на заседании в среду

Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Кабинет министров утвердил соответствующее соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Утвердить соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, совершенное 3 февраля 2020 в г. Киеве", - указано в соответствующем постановлении.

Такой обмен происходит без необходимости прохождения теоретического и практического экзаменов.

"Закрепляется соответствие категорий водительских удостоверений двух государств, определяется механизм взаимодействия между компетентными органами для подтверждения факта выдачи водительского удостоверения, которое подается для обмена, и другие условия, необходимые для осуществления такого обмена", - указано в пояснительной записке к проекту.

Напомним, в конце мая в рамках ослабления карантина в Украине сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили проведение практических экзаменов на водительские права, а сдающих вождение просят иметь защитные маски.

Как писало РБК-Украина, в МВД заверяют, что решили проблему покупки водительских прав в Украине: каждой машине экзаменатора есть видеокамера, и хранится запись того, как человек сдает на права.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныТурцияправа человекаводители
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