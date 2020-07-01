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Україна та Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 14:07
Україна та Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень
Фото: водійське посвідчення (hsc.gov.ua)

Кабмін схвалив відповідний проект постанови на засіданні у середу

Україна та Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень. Кабінет міністрів затвердив відповідну угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Затвердити угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, вчинену 3 лютого 2020 року у м. Києві", - вказано у відповідній постанові.

Такий обмін здійснюється без необхідності проходження теоретичного та практичного іспитів.

"Закріплюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав, визначається механізм взаємодії між компетентними органами для підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну, та інші умови, необхідні для здійснення такого обміну", - вказано у пояснювальній записці до проекту.

Нагадаємо, в кінці травня у рамках ослаблення карантину в Україні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили проведення практичних іспитів на водійські права, а тих, хто здає водіння, просять мати захисні маски.

Як писало РБК-Україна, в МВС запевняють, що розв'язали проблему покупки водійських прав в Україні: кожній машині екзаменатора є відеокамера, і зберігається запис того, як людина здає на права.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниТурцияправа человекаводители
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