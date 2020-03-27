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Украина и Турция договорились о сотрудничестве во время пандемии

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 15:44
Украина и Турция договорились о сотрудничестве во время пандемии
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба и Чавушоглу провели 27 марта телефонный разговор

Украина и Турция договорились о сотрудничестве во время пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины (МИД).

Так, сегодня состоялся телефонный разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу относительно сотрудничества между странами в условиях мировой пандемии коронавируса.

Отмечается, что во время разговора стороны выразили признательность за содействие в возвращении турецких и украинских граждан домой с разных уголков мира. Также отдельное внимание дипломаты уделили поисками решения проблемы грузовых перевозок в Турцию и транзитом через нее.

"В это непростое время мы объединяем усилия с нашими турецкими друзьями, чтобы противостоять вызовам пандемии, защищать наших граждан и предпринимателей", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, 26 марта состоялись переговоры по видеосвязи между главами внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии. Стороны договорились срочно подписать соглашение о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения для борьбы с коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что после окончания пандемии коронавируса премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

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