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Україна та Туреччина домовилися про співпрацю під час пандемії

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 15:44
Україна та Туреччина домовилися про співпрацю під час пандемії
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба та Чавушоглу провели 27 березня телефонну розмову

Україна та Туреччина домовилися про співпрацю під час пандемії коронавірусу у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України (МЗС).

Так, сьогодні відбулася телефонна розмова глави МЗС України Дмитра Кулеби з його турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу щодо співпраці між країнами в умовах світової пандемії коронавірусу.

Зазначається, що під час розмови сторони висловили вдячність за сприяння у повернення турецьких та українських громадян додому з різних куточків світу. Також окрема увагу дипломати приділили пошуками розв'язання проблеми вантажних перевезень до Туреччини та транзитом через неї.

"У цей непростий час ми об’єднуємо зусилля з нашими турецькими друзями, аби протистояти викликам пандемії, захищати наших громадян та підприємців", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 26 березня відбулися переговори по відеозв’язку між главами зовнішньополітичних відомств України та Угорщини. Сторони домовилися терміново підписати угоду щодо співпраці України та Угорщини у сфері охорони здоров’я для боротьби з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що після закінчення пандемії коронавірусу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідає Україну і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

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