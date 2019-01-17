Украина целенаправленно движется к членству в ЕС и НАТО, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявил, что Украина внедряет коренные изменения в сфере безопасности и обороны

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина четко и целенаправленно стремится к членству в Европейском Союзе и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Порошенко также отметил, что Украина успешно внедряет коренные изменения в сфере безопасности и обороны государства.

"Мы уверенно идем своим путем. Это путь построения демократического, правового, европейского государства, который четко и целенаправленно стремится к членству в Европейском Союзе и НАТО. Это путь нашего национального консенсуса, национальной идеи. И с этого пути, я уверен, мы уже не свернем", - сказал Порошенко.

Он добавил, что приоритет членства в ЕС и НАТО будет зафиксирован непосредственно в Конституции.

"Надеюсь, что эту мою инициативу в ближайшее время во втором чтении поддержит украинский Парламент. Это станет нашим дополнительным предохранителем против любых попыток реванша", - отметил Порошенко.

Президент также поблагодарил Соединенные Штаты и других стратегических партнеров Украины за поддержку и помощь стране.

"В Украине высоко ценят трансатлантическое лидерство Вашингтона в вопросе противодействия российской агрессии и поддержки Украины. Без преувеличения историческим стало решение предоставить Украине "Джавелины". Психологический эффект защитил, спас десятки жизней украинцев.. Это дало долгожданный сигнал и для наших партнеров", - добавил он.

Напомним, ранее Петр Порошенко призвал глав диппредставительств иностранных государств доносить правду о необъявленной войне России против Украины.