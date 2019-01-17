Україна цілеспрямовано прямує до членства в ЄС та НАТО, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявив, що Україна впроваджує докорінні зміни у сфері безпеки і оборони

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна чітко і цілеспрямовано прямує до членства в Європейському Союзі і НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Порошенко також зазначив, що Україна успішно впроваджує докорінні зміни у сфері безпеки і оборони держави.

"Ми впевнено йдемо своїм шляхом. Це шлях побудови демократичної, правової, європейської держави, яка чітко і цілеспрямовано прямує до членства в Європейському Союзі і НАТО. Це шлях нашого національного консенсусу, національної ідеї. І з цього шляху, я впевнений, ми вже не звернемо", - сказав Порошенко.

Він додав, що пріоритет членства в ЄС і НАТО буде зафіксований безпосередньо в Конституції.

"Сподіваюся, що цю мою ініціативу ближчим часом у другому читанні підтримає український Парламент. Це стане нашим додатковим запобіжником проти будь-яких спроб реваншу", - зазначив Порошенко.

Президент також подякував Сполученим Штатам та іншим стратегічним партнерам України за підтримку та допомогу нашій країні.

"В Україні високо цінують трансатлантичне лідерство Вашингтону у питанні протидії російській агресії та підтримки України. Без перебільшення історичним стало рішення надати Україні "Джавеліни". Психологічний ефект захистив, врятував десятки життів українців.. Це надало довгоочікуваний сигнал і для наших партнерів", - додав він.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко закликав глав диппредставництв іноземних держав доносити правду про неоголошену війну Росії проти України.