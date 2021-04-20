Украина требует от России отвести войска от границ и стремится к миру, - Зеленский

"У наших госграниц сконцентрированы российские войска. Официально Россия называет это военными учениями. Неофициально весь мир называет это шантажом. Волнует ли это нас? Да. Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь РФ постоянно повторяет, что она стремится к миру. Но в то же время создает все предпосылки для эскалации. Означает ли это, что эскалация неизбежна? Нет. Хочет ли войны Украина? Нет", - сказал президент.

Он добавил, что Украина в агрессии РФ будет себя защищать.

"Наш принцип прост - Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего", - подчеркнул Зеленский.