Украина требует от России отвести войска от границ и стремится к миру, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина требует от России отвести свои войска от границ. В этом ее поддерживают международные партнеры.
Об этом Зеленский заявил в видеообращении во вторник.
"У наших госграниц сконцентрированы российские войска. Официально Россия называет это военными учениями. Неофициально весь мир называет это шантажом. Волнует ли это нас? Да. Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь РФ постоянно повторяет, что она стремится к миру. Но в то же время создает все предпосылки для эскалации. Означает ли это, что эскалация неизбежна? Нет. Хочет ли войны Украина? Нет", - сказал президент.
Он добавил, что Украина в агрессии РФ будет себя защищать.
"Наш принцип прост - Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего", - подчеркнул Зеленский.
Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації на кордонах України
Президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав обговорити питання, що постали сьогодні перед Україною. Глава держави наголосив, що Україна не хоче війни, проте готова до неї, та закликав громадян дотримуватись інформаційної гігієни й не піддаватися на провокації. Крім того, Президент відзначив підтримку України з боку міжнародної спільноти та звернувся до росіян.Posted by Офіс Президента України on Tuesday, April 20, 2021
Напомним, ранее высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины. Он также оценил скопления русских войск в 150 000 человек.
РБК-Украина писало, что появились новые спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что Россия стягивает войска к границам Украины. На них изображены самолеты и танки, и их гораздо больше, чем ожидали увидеть военные эксперты.