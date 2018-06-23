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Украина требует от РФ доступа международных врачей к политзаключенному Балуху

НовостиОбщество    23.06.2018 - 17:14
Фото: Владимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)

Жизнь политзаключенного под угрозой в связи с голодовкой

Украина требует у Российской Федерации (РФ) доступа международных врачей к политзаключенному Владимиру Балуху, которого подконтрольная Кремлю власть удерживает в СИЗО оккупированного Крыма. Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"Без слез невозможно смотреть. Требуем доступа украинских или международных врачей к Владимиру Балуху. Время идет на дни. Требуем освобождения", - отметила Беца.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что требует срочного доступа к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, жизнь которого под угрозой.

Отметим, Владимир Балух принял решение перейти на сухую голодовку. Как известно, ранее он 19 марта 2018 года объявил бессрочную голодовку с требованием отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев колонии-поселения. После месяца голодовки он согласился принимать 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. Владимир Балух продолжает голодовку 97-ой день.

Климкин: мы получим доступ к политзаключенным в РФ, но не сразу В МИД заявили, что жизнь политзаключенного Балуха под угрозой
Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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