Украина требует от РФ доступа международных врачей к политзаключенному Балуху

Жизнь политзаключенного под угрозой в связи с голодовкой

Украина требует у Российской Федерации (РФ) доступа международных врачей к политзаключенному Владимиру Балуху, которого подконтрольная Кремлю власть удерживает в СИЗО оккупированного Крыма. Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"Без слез невозможно смотреть. Требуем доступа украинских или международных врачей к Владимиру Балуху. Время идет на дни. Требуем освобождения", - отметила Беца.

Без сліз неможливо дивитись. Вимагаємо доступу укр або міжн лікарів до В.Балуха. Час йде на дні.Вимагаємо звільнення pic.twitter.com/HFFW0ciEh4 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 23, 2018

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что требует срочного доступа к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, жизнь которого под угрозой.

Отметим, Владимир Балух принял решение перейти на сухую голодовку. Как известно, ранее он 19 марта 2018 года объявил бессрочную голодовку с требованием отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев колонии-поселения. После месяца голодовки он согласился принимать 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. Владимир Балух продолжает голодовку 97-ой день.